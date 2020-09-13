البلداوي: الشركات الاميركية لم تحقق اي منجز في العراق منذ 2003

2020/09/13 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاحد، بان أي شركة امريكية لم تحقق أي منجز على ارض العراق منذ 2003 وحتى يومنا هذا.

وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ايا من الشركات الامريكية لم تحقق أي منجز حقيقي في المشاريع منذ الاحتلال 2003 وحتى يومنا هذا لافتا الى ان الشركات تاخذ عقود وتمنحها الى مقاولين ثانونيين ولكن المحصلة عدم وجود نتائج وهي بالاحرى عقود بائسة”.

ودعا الحكومة ووزارتها الى البحث عن شركات عالمية رصينة يكون لها انجازات تسهم من خلال اعمالها في تحقيق انجاز حقيقي للمشاريع والتالي توفر خدمات للشعب العراقي”.

وكانت الشركات الامريكية اخذت عقود مبالغ مالية طائلة خلال السنوات الماضية لكنها لم تحقق أي انجازات على الارض وسط شبهات فساد مالية كبيرة.



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