برهم صالح يشدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات

2020/09/13 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولا من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين.

وأكد صالح خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مقر اقامته بمحافظة السليمانية دعم بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني في ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها العام المقبل مصيرية.

ولفت صالح الى ان المرحلة الثانية، والاهم، تكمن في توفير اقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية.

وأكد الرئيس أهمية تنسيق بعثة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين.

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