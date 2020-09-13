2020/09/13 | 21:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أظهرت نتائج فحوص PCR إصابة 90 جنديًا من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بفيروس كورونا المستجد.وينتمي 88 من الجنود الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، الى الوحدة نفسها، واثنان من بلد آخر مساهم بالقوات، وهم في عزلة تامة وتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بحسب الـ”LBCI”.بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور اصابات بكورونا في صفوف قوات اليونيفيل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور اصابات بكورونا في صفوف قوات اليونيفيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).