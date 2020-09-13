بالصور .. بحوزته اكثر من 10 باجات حكومية.. القبض على شخص منتحل صفة فريق اول ركن

2020/09/13 | 21:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد القت مكافحة الاجرام تلقي القبض على شخص منتحل صفة فريق اول ركن طيار وكان بحوزته اكثر من 10 باجات حكومية .

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