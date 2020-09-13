فناّنةٌ الشعبِ زينبُ - هاتف بشبوش

2020/09/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش في ذكرى رحيلها الشيوعي 13/8/1998وأنتِ على بابِ منفاكِ السويدي أأدركتِ..مامعنى الحرّية ، حين يذهبُ القتلة ؟؟تطلّعتْ خلفها وقالتْ : هنا ، أستطيعُ النومَ على مصطبةٍ في حديقة وقربَ آنية الزهرِ ، عند ولوجِ الفصولْأو تحت ظلّ حارسٍ ، للملكِ الرئيفْ هنا الناسُ ، ترى موتها ، في تغييرِ أقداحِ النبيذأو في سيجارةٍ ...يّدافُ دخانها ، بأنفاسِ العناقاتِ الخفيفةِ والثقي ......





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