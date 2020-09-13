هل النظام الإيراني فوق النقد؟ - عبدالخالق حسين

2020/09/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين يرى أنصار إيران في العراق أن النظام الإيراني الإسلامي فوق النقد، وأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فكل من ينتقده يتعرض للخطر.



وفعلاً حصلت في العراق موجة اغتيالات واختطافات للعديد من الناشطين المدنيين من كلا الجنسين، الذين ساهموا في التظاهرات السلمية والحراك السياسي والاجتماعي، ضد الفساد، والبطالة، وتردي الخدمات، والتدخل الإيراني في الشأن العراقي، من بينهم الناشطة الدكتورة ريهام يعقوب التي قادت تظاهرة ن ......





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