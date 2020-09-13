2020/09/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني 4 – 2: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاوهكذا، في ظل صراع الهويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة، يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية.



وهذا يستدعي أن " يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (4 - 2) - عبدالله تركماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (4 - 2) - عبدالله تركماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).