تركيا توقف التنقيب في شرق المتوسط.. واليونان ترحّب

2020/09/13 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعادت تركيا سفينة التنقيب التركية “أوروتش رئيس” والسفن الحربية المرافقة لها إلى ميناء أنطاليا، من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، في خطوة وصفتها أثينا بـ”الإيجابية”.وانقضت منتصف الليلة الماضية فترة سريان رسالة أصدرتها تركيا عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي “نافتكس” بشأن تنفيذ السفينة أعمال التنقيب عن الغاز والنفط قبالة […]

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