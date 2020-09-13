صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بكورونا أعلنت اليوم

2020/09/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأحد، 13 أيلول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بفيروس كورونا التي سجلتها دائرته هذا اليوم.

وقال الحجامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي:

أبو غريب4ابو دشير1الاسكان 14الاعلام 7البياع 15التاجي 4الحارثية 3الحرية 12الــدورة 13الدولعي 5الرحمانية 3السيدية 15الشالجية 4الشرطة الخامسة 1الشعلة 9الصالحية 1الطارمية 7الطوبجي 2العامرية 17العطـيـفيـة 10الغزاليـة 3القادسيـة 26الكاظميـة 2 المحمودية 30المشاهدة 1المنصور 16الوشاش 5اليوسفية 1اليـرموك 26جــكوك 3حي الجامعة 14حي الجهاد 13حي الخضراء 3حي العامل 11حي العدل 6شارع حيفا 1كرادة مريم 1ناحية الرشيد 3جانب الرصافة 1محافظة كربلاء 1محافظة البصرة 1

الشفاء:440الوفيات:

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