صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بكورونا أعلنت اليوم


صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بكورونا أعلنت اليوم
2020/09/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأحد، 13 أيلول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بفيروس كورونا التي سجلتها دائرته هذا اليوم.

وقال الحجامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :  عدد الاصابات   314 موزعة كالآتي:

أبو غريب4ابو دشير1الاسكان 14الاعلام  7البياع  15التاجي 4الحارثية 3الحرية 12الــدورة 13الدولعي 5الرحمانية 3السيدية 15الشالجية  4الشرطة الخامسة 1الشعلة  9الصالحية  1الطارمية  7الطوبجي  2العامرية  17العطـيـفيـة  10الغزاليـة 3القادسيـة 26الكاظميـة  2 المحمودية 30المشاهدة   1المنصور 16الوشاش  5اليوسفية 1اليـرموك  26جــكوك 3حي الجامعة 14حي الجهاد 13حي الخضراء 3حي العامل   11حي العدل  6شارع حيفا 1كرادة مريم  1ناحية الرشيد  3جانب الرصافة 1محافظة كربلاء  1محافظة البصرة  1

الشفاء:440الوفيات:

4

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