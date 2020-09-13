قرار من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بشأن امتحانات الدور الثاني

2020/09/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، اليوم الأحد، مجموعة قرارات بشأن امتحانات الدور الثاني للطلبة في البلاد.

ووجهت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، بـ"عد الدور الثاني دوراً اولاً لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقاً لتسهيل الأمر نظراً للظروف الحالية".

وأشار البيان، إلى أن القرار "يشترط عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول لأي سبب من الاسباب ".

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