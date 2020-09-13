اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تتخذ قرارات عدة

2020/09/13 | 21:10 - المصدر: السومرية نيوز

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عد الدور الثاني دوراً اولاً لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقاً لتسهيل الأمر نظراً للظروف الحالية يشترط ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول لأي

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