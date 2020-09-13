مها أحمد تكشف عن تعرض منزلها للغرق فجأة والسبب غير معلوم

2020/09/13 | 21:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/أعلنت الفنانة مها أحمد، عن تعرض منزلها للغرق ، بدون سبب ، ونشرت منشورًَا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، قائلة: “بيتي غرق ماية ومش عارفين إيه السبب سترك يارب.من ناحية أخرى ، كشفت الفنانة مها أحمد عن نجاتها من حادث سير ، على طريق الساحل الشمالي، حيث كتبت […]

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