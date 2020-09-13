2020/09/13 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الدائمة تعد الدور الثاني أولاً لطلبة السادس الإعدادي غير الممتحنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/13 | 21:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الدائمة تعد الدور الثاني أولاً لطلبة السادس الإعدادي غير الممتحنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الدائمة تعد الدور الثاني أولاً لطلبة السادس الإعدادي غير الممتحنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).