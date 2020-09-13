بدر تؤكد دعمها للمرجعية لانتخابات مبكرة وتؤكد اهمية فتح الملفات الكبرى وتقديم القتله والمعتدين

2020/09/13 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال الامين العام المساعد لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري ” اننا نؤكد تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة و في موعدها المقرر والتأكيد على وحدة وسيادة البلاد ” .

وبين الانصاري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “كما اثبتنا بقاؤنا والتزامنا بما يصدر من فتاوى وتوجيهات من المرجعية العليا وكنا السباقين لأداء فتوى الجهاد الكفائي في ساحات القتال منذ اليوم الاول للمعارك وحتى تحرير الارض وتطهيرها من قوى الظلام الداعشية “.

واكد ” اننا باقون على تأييد ماترسمه المرجعية العليا في الخارطة السياسية للبلاد فقد وضعت المرجعية في توجيهاتها اليوم كل النقاط على الحروف التي حاول البعض طمسها وقطعت الطريق على المتصيدين في الماء العكر حينما اكدت على اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر ومشددة على وحدة وسيادة البلاد من التدخلات الخارجية ومنع محاولات تقسيم البلاد كذلك دعوتها للحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية للمجتمع ومكافحة الفساد .

وبهذه المناسبة اكد الانصاري على اهمية فتح الملفات الكبرى في هذا المجال وتقديم القتله والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة للقضاء ومحاسبتهم ” .

كما اكد الانصاري ان المرجعية العليا في النجف الاشرف كانت وستبقى صمام الامان والاب الروحي لكل العراقيين .

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