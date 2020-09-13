الكرخ يحقق “طفرة استثنائية” بحالات الشفاء من كورونا.. وانخفاض نسبي بالاصابات والوفيات سوياً

2020/09/13 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأحد، 13 أيلول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 314 إصابة بفيروس كورونا التي سجلتها دائرته هذا اليوم.

وقال الحجامي، في بيان إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي:

أبو غريب4

ابو دشير1

الاسكان 14

الاعلام 7

البياع 15

التاجي 4

الحارثية 3

الحرية 12

الــدورة 13

الدولعي 5

الرحمانية 3

السيدية 15

الشالجية 4

الشرطة الخامسة 1

الشعلة 9

الصالحية 1

الطارمية 7

الطوبجي 2

العامرية 17

العطـيـفيـة 10

الغزاليـة 3

القادسيـة 26

الكاظميـة 2

المحمودية 30

المشاهدة 1

المنصور 16

الوشاش 5

اليوسفية 1

اليـرموك 26

جــكوك 3

حي الجامعة 14

حي الجهاد 13

حي الخضراء 3

حي العامل 11

حي العدل 6

شارع حيفا 1

كرادة مريم 1

ناحية الرشيد 3

جانب الرصافة 1

محافظة كربلاء 1

محافظة البصرة 1

الشفاء:

440

الوفيات:

4

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