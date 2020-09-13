2020/09/13 | 21:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، السيد حسين اسماعيل الصدر في مكتب الأخير في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد.





وجاءت الزيارة للأطمئنان على الوضع الصحي للسيد حسين اسماعيل الصدر.

كما بحث الجانبان وضع البلد.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يزور السيد حسين الصدر ويبحثان وضع البلد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يزور السيد حسين الصدر ويبحثان وضع البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).