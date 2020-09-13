بالصور .. إستئناف تنفيذ جسر الكريعات بتصميم مدهش

2020/09/13 | 21:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{ بغداد : الفرات نيوز } اعلنت وزارة الإعمار اليوم الأحد عن استئناف تنفيذ جسر الكريعات ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الجسر سيكون بطول 246 متراً منها 155 متراً فوق النهر" موضحةً أن "الجسر سيضم ممرات للذهاب والاياب مخصصة للمشاة والزائرين في ايام المناسبات الدينية".

وأشارت الوزارة إلى وجود أماكن للاستراحة والترفيه في الجسر ما يجعله معلماً سياحياً جديداً في بغداد".

آية حسين

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