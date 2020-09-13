العراق وفرنسا يتفقان على تأهيل اسطول الطائرات الزراعية وتشكيل لجان مشتركة لبحث الملفات العالقة

2020/09/13 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاحد، مع القائم بالأعمال الفرنسي جان نويل بونيو على صيانة وتأهيل اسطول الطائرات الزراعية المستوردة من فرنسا وادخالها للخدمة استعدادا لحملات مكافحة الدوباس على النخيل والافات الزراعية الأخرى.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “هناك اتفاقا حصل في السنوات السابقة على استيراد هذه الطائرات من شركة إيرباص وهي الآن بحاجة للتأهيل والصيانة كشرط اساس لاستمرار التعاون مع هذه الشركة”، مبينا ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اتفق مع القائم بالأعمال الفرنسي جان نويل بونيو على صيانة وتأهيل اسطول الطائرات الزراعية المستوردة من فرنسا وادخالها للخدمة استعدادا لحملات مكافحة الدوباس على النخيل والافات الزراعية الأخرى”.

واضاف البيان، “كما وافق الوزير على تلبية الدعوة التي قدمها القائم بالأعمال الفرنسي لزيارة فرنسا وعقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائي”، مشيدا “بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الوزارة بفرنسا كونها إحدى الدول الداعمة للتنمية الزراعية ورفع مستويات الإنتاج والاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وتابع، “كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين سيما في مجالات البيطرة والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية والمكافحة الوقائية على أن يستمر التشاور والتعاون خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل النتائج سيما في مجال التبادل التجاري فيما يخص الحيوانات الحية والدواجن والتلقيح الاصطناعي والدعم اللوجستي”.

من جانبه عبر بونيو، عن “نية بلاده الصادقة للتعاون مع وزارة الزراعة أملا بحل كل المعوقات خلال اجتماعات لاحقة تعقد مع الوفدين الذين تم تشكيلها لهذا الغرض”، مؤكدا على “التزام الحكومة الفرنسية التام بمد جسور العمل المشترك والانتقال من طريقة الوعود إلى التطبيق العملي”.

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