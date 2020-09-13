الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني تتقدم باستقالتها الى رئيس مجلس النواب

2020/09/13 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بأن حكومة عبد الله الثني قدمت استقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشارت المصادر، إلى أنه “سيتم عرض استقالة الحكومة الليبية المؤقتة على مجلس النواب الليبي للبت فيها”.

وأكدت المصادر، أن “حكومة الثني قدمت استقالتها عقب بيان الجيش، الذي أعلن فيه عن تفهم مطالب المتظاهرين اللذين يطالبون بتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم”.

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