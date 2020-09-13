عصابة من الاجانب تمارس انشطتها بالخطف والابتزاز في مدينة عراقية (صور)

2020/09/13 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن ار تي

تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملون داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهم بخطف أحد مواطنيهم وتعذيبه.

وقالت قيادة شرطة كربلاء في بلاغ تلقى "ديجيتال ميديا إن ار تي" نسخة منه اليوم (13 ايلول 2020) انه " بتوجيه من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملون داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهم بخطف شخص آخر من نفس الدولة وتعذيبه.

واوضح البلاغ ان دوريات النجدة "تمكنت وخلال التجوال في منطقة حي البلدية من ملاحظة شخص كان يطالب بالنجدة وتبين بأنه بنغلاديشي الجنسيه حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين ايضا "

واضاف انه "بعد الاستدلال على مكان الخطف تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد الحقوقي عامر عبيد الفتلاوي مدير شرطة النجدة والقي القبض على الخاطفين داخل هيكل بناء وتبين أن الخاطفين كانوا يقومون بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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