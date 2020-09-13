قرب مطار بغداد.. جهاز مكافحة الإرهاب يتحرك تحت جنح الظلام

2020/09/13 | 21:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريستعد جهاز مكافحة الأرهاب، لتنفيذ فعاليات تدريب ليلي في محيط مطار بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 13 أيلول/سبتمبر، أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيجري تدريبًا ليليًا في محيط مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، "نسترعي الانتباه إلى ذلك، وهو إجراء طبيعي بمتطلبات التدريب الخاصة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب".

ويتعرض محيط مطار بغداد إلى هجمات صاروخية شبه يومية، فضلاً عن مواقع أخرى في العاصمة ومدن البلاد، من بينها المناطق القريبة من السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية.

ووقع آخر هجوم، في 10 أيلول/سبتمبر، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات، وفق بيان للخلية.

وبدأت فصائل مسلحة موالية لطهران، منذ أسابيع، حملة ضد الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن المطار، شملت قصف مقرها في منطقة القادسية وسط العاصمة، فيما تشير معلومات مصادر أمنية إلى أن تلك الفصائل تسعى من وراء ذلك إلى الاستيلاء على عقود ووظائف في مطار بغداد.

وكان زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد قال، أواخر حزيران/يونيو الماضي، إن القصف الصاروخي الذي يستهدف مطار بغداد والمنطقة الخضراء ليس موجهًا ضد العراق أو العراقيين، بل ضد الأمريكيين.

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