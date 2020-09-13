الكروي ينتقد صمت الحكومة عن “تسونامي جلولاء”

2020/09/13 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

انتقد النائب مضر الكروي، الاحد، تغاضي الحكومة المركزية عن ما اسمتها تسونامي جلولاء في محافظة ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 5 الاف منزل سكني في ناحية جلولاء في محافظة ديالى دمرت وجرفت وجرى تسويتها بالارض بعد 2014 في جريمة بشعة هي الاكبر من نوعها في المحافظة بسبب الارهاب “.

واضاف، ان “تجريف منازل المواطنيين وتسويتها بالارض لم يجري حتى الان اي اهتمام حكومي به من ناحية الاسراع بتعويض العوائل من اجل اعادة بناء ما دمر مؤكدا بان الجريمة تستحق ان توثق وان يجري الاهتمام بالاسر المتضررة كونها فقدت كل شي”.

واشار الى ان “الارهاب عدو العراقيين مهما كانت اشكاله وعناويينه وتعويض الناس هو حق مشروع يجب على الحكومة ان تتفاعل معه وتسعى الى الاسراع به من اجل استعادة الحياة في جلولاء التي عانت الامريين بسبب الارهاب بشتى انواعه”.

وكانت اكثر من 5 الاف منزل سكني جرى تدميرها وتجريف بالكامل في ناحية جلولاء من قبل الارهاب بعد 2014.



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