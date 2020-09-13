ناشطون يدعون الكاظمي الى استثمار بيان المرجعية في حصر السلاح وضرب حيتان الفساد

2020/09/13 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ناشطون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اعتبار بيان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني محفزاً لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة وحصر السلاح ومكافحة الفساد.

اذ أكد الناشطون ان المرجعية في النجف ترى من الضروري على الحكومة عدم إعطاء أي فرصة لأحزاب السلطة أو الخضوع لها، كما تطالب في كشف قتلة المحتجين.



وأضاف الناشطون ان بيان المرجعية الداعم للحكومة قطع الطريق على القوى السياسية والعسكرية للتمرد على مطالب المحتجين.

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