قررات جديدة تتخذها اللجنة الدائمة للامتحانات العامة

2020/09/13 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، الاحد، قرارات عدة بشأن الامتحانات.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الدور الثاني سيعتبر دوراً اولاً لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقاً لتسهيل الأمر نظراً للظروف الحالية”

واضافت، انه “يشترط في ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول”.

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