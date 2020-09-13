الحلبوسي: نعمل على الثوابت التي أكدتها المرجعية

2020/09/13 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

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اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تأييده لبيان المرجعية العليا قائلا ان ما جاء في البيان ذكر ثوابت نعمل عليها دائما في بناء دولة المواطنة والمؤسسات.

وفي تغريدة على تويتر اكد الحلبوسي، ان المرجعية شخصت تطلعات الشعب العراقي، وذلك من خلال إقامة الانتخابات المبكرة النزيهة ومواجهة الفساد ، كما أشاد الحلبوسي بالثوابت التي اكدتها المرجعية من خلال فرض القانون وإعادة هيبة الدولة وسحب السلاح، ورفض التدخل الخارجي.

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— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 13, 2020

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