الدراجي: الدين العام للعراق يبلغ 124,1 مليار دولار

2020/09/13 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، عن ارقام مخيفة تمثل حجم الدين العام للعراق، مما يعد خطرا كبيرا يحدق بمستقبل البلاد.

الدراجي وفي تغريدة على تويتر، أكد ان الدين الخارجي وصل الى ثمانية وعشرين مليارا ونصف المليار دولار باستثناء الديون ما قبل تسعينيات القرن الماضي، والبالغ قيمتها أربعين مليار دولار،اما عن الديون الداخلية، أكد الدراجي ان مجموعها وصل الى خمسة وثلاثين مليار ونصف المليار دولار، كما بين عن طلب بقيمة أربعة مليارات دولار كمستحقات واجب تسديدها من الدولة.

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— النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) September 13, 2020

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