علاوي يدعو إلى وقفة حقيقية مشرفة تساند مطالب أهالي نينوى بالتمثيل العادل

2020/09/13 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى دعم ومساندة أهالي الموصل.

وقال علاوي في تغريدة أن أهل الموصل الكرام تحملّوا عداءً كبيرا بسبب داعش والمحاصصة، معلنا دعمه ومساندته لوقفتهم الاحتجاجية التي تهدف لإيصال صوت الموصليين، داعيا لوقفة حقيقية مشرفة تساند مطالبهم الحقة بالتمثيل العادل لأبناء نينوى، وايقاف المحاولات الهادفة لمصادرة اصوات ابنائها وحقوقهم.

اهل #الموصل الكرام تحملّوا عداءً كبيرا بسبب #داعش و #المحاصصة .ندعم ونساند وقفتهم الاحتجاجية التي تهدف لايصال صوت الموصليين، وادعو لوقفة حقيقية مشرفة تساند مطالبهم الحقة بالتمثيل العادل لأبناء #نينوى، وايقاف المحاولات الهادفة لمصادرة اصوات ابنائها وحقوقهم.

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) September 13, 2020

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