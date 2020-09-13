اللجنة الدائمة تعدّ الدور الثاني أولاً لطلبة السادس الإعدادي غير الممتحنين

2020/09/13 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، اليوم الأحد، احتساب الدور الثاني دوراً أولاً لطلبة السادس الإعدادي غير الممتحنين.

وقالت اللجنة الدائمة في بيان وزارة التربية الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت عدّ الدور الثاني دوراً أولاً لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الإعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقاً لتسهيل الأمر نظراً للظروف الحالية".

وأضافت، أنه "يشترط ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الأول لأي سبب من الأسباب".

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