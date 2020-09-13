الصجري: رئاسة البرلمان لن تصغي لدعوة المرجعية بشأن الانتخابات

2020/09/13 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..توقع النائب علي الصجري عدم استجابة رئاسة البرلمان وبعض الكتل النيابية لدعوة المرجع الأعلى علي السيستاني بشأن اجراء الانتخابات.واشار الصجري في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر،مساء اليوم،الى ان “السيد السستاني اكد على وضع نصوص في القانون ترضي الشعب وأهمها البايومتري” .واستدرك بالقول” لكن للاسف رئاسة البرلمان لن تصغي لدعوة المرجعية مع […]

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