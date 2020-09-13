2020/09/13 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة القانون: فقدان 4 ملايين بطاقة ينذر بتزوير جسيم نائب يطالب الكاظمي بالكشف عن أكبر ملف مالي في حكومة سلفه بغداد – عبد اللطيف الموسوي طالب عضو كتلة النهج الوطني النيابية مهند العتابي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ(الكشف عن أكبر ملف مالي) في حكومة سلفه عادل عبد المهدي .وقال في رسالة موجهة الى الكاظمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب الكاظمي بالكشف عن أكبر ملف مالي في حكومة سلفه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب الكاظمي بالكشف عن أكبر ملف مالي في حكومة سلفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).