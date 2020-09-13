إشارات ليست عابرة على قانون الأندية الرياضية الجديد – باسل عبد المهدي

2020/09/13 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشارات ليست عابرة بشأن قانون الأندية الرياضية الجديد – باسل عبد المهدي التشريع يتخطّى شورى الدولة ومفاهيمه توصف على عجالة بغداد اود اولا ان الفت انتباه السادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة إلى أن ليس من واجب اللجنة تحرير القانون.ان المسؤول الاول بهذا الشأن هي الوزارة المعنية في الدولة التي تمنح حسب قانونها المقر اجازات […]

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