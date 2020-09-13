2020/09/13 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة نقاشية تطالب بفهم أكبر لأهمية الجيش الأبيض – سارة الساعدي نخب عراقية تدعو إلى نشر الوعي الصحي من خلال إستعلامات طبية اوصت مناقشة حوارية نظمها مركز حلول الى اعتماد برامج تطبيقية لمواجهة جائحة كورنا بما يساعد خلية الازمة على اتخاذ اجراءات متجددة كفيلة بمواجهة تزايد الاعداد التي تسجلها يوميا وزارة الصحة والبيئة في الإصابات […]

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