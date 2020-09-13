بسبب ارتفاع حالات كورونا.. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا لمدة ثلاثة أسابيع

2020/09/13 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداء من يوم الجمعة ، لاحتواء انتشار فيروس كورونا ، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد.

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