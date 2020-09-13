بتهمة الخطف والتعذيب .. القبض على بنغاليين في كربلاء

2020/09/13 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين من بنغلادش بتهمة الخطف والتعذيب.

وذكرت القيادة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه، أن قسم شرطة النجدة القت القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملان داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهما بخطف شخص آخر من نفس الدولة وتعذيبه”.

وأضافت أن ” دوريات النجدة وخلال التجوال في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين بأنه بنغلاديشي الجنسيه حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين ايضاً”.

وأوضحت القيادة، أنه “بعد الاستدلال على مكان الخطف تم تشكيل فريق عمل والقي القبض على الخاطفين داخل هيكل بناء وتبين أن الخاطفين كانا يقومان بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال ، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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