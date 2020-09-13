دهوك تحصد يقطينها

2020/09/13 | 21:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} بدأ فلاحو ومزارعو محافظة دهوك في اقليم كردستان بحصاد محصول {اليقطين}.





ويعد اليقطين هو نبات من الفصيلة القرعية التي من ضمنها الكوسا (الشجر) والخيار والرقي والبطيخ يتميز بلونه الذي يكون إما أصفر برتقالي أو أحمر، ومن الدول التي يزرع فيها بكثرة مصر والهند والولايات المتحدة، كما تتميز دهوك في بزراعته.

وفي هذه الأيام بدأ موسم قطف اليقطين في وادي نهلة بقضاء عقرة في دهوك،

واليقطين يعد من الثمار التي تستعمل جميع اجزائها البذور وزيت البذور والجذور والاوراق.

اما استعمالات وفوائد اليقطين الطبية فيقول ارباب الطب انه ملين للمعدة يمنع الامساك ويزيل الارياح وينشط عمل الكبد، وبالتالي يمنع الريقان والصفار ويعالج الصداع الكلي والشقيقة النصفية خصوصا النوع النفسي منه، أكلاً كحساء وايضا وضعه مباشرة على الرأس؛ وهو ايضا مهدئ للأعصاب وبالتالي يوصف للأمراض النفسية، وكذلك يعمل على إدرار البول وبالتالي يفتت الحصى ويزيل الرمل.

كما يزيل التهابات الكلى فيوصف لها، وايضا يقوم بارواء الجسم بالماء فيكسر العطش و يزيل الحرارة و الحمى لذلك ينصح به في رمضان.

ويزيل البلغم فينصح به وينفع امراض الصدر و السعال، ويقوي وينشط اللثة ويكافح التسوس واوجاع الاسنان وتستخدم بذوره كطارد للدود وخاصة الدودة الوحيدة ويستعمل بطحن كمية من البذور بقشرها مع السكر وتؤكل صباحا، كما ان زيته يوصف ويعالج امراض الجهاز التناسلي و مشاكل غدة البروستات لدى الرجال ويؤخذ ربع معلقة صغيرة منه يوميا.

تجاريا يضاف الى الكثير من الصناعات الغذائية وخاصة الكاتشب.

وبعض القبائل تستعمل الثمار بعد تجفيفها وازالة محتواها كاوعية للاكل.

عمار المسعودي

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