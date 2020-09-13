الشيخ معلة يوضح تفاصيل المشروع الوطني ويؤكد: نملك خارطة طريق واسعة لحلحلة المشكلات

2020/09/13 | 21:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} كشف رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني الشيخ حميد معلة، تفاصيل مهمة عن المشروع الوطني الذي طرحه تحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم.





وقال الشيخ معلة {للفرات نيوز}، ان" العقد الاجتماعي عبارة عن قبول الانشاء والايجاب من قبل طرف او اطراف وهو مايدعو له السيد عمار الحكيم الى ايجاده خاصة بعد المتغيرات الكبيرة والمهمة التي حصلت في مجتمعنا".

واضاف، ان" نقاط اساسية يؤكد عليها هذا العقد وهو عبارة عن كيف نعيش سعداء وماهي طبيعة النظام السياسي القادم لنا؟، وماهو النظام الذي يوفر للعراق وحدة ارضه وشعبه ومستقبل زاهر؟"، مشيرا الى ان" السيد عمار الحكيم اشار الى نقطة اساسية وهي اهمية تنظيم المشهد السياسي على ثنائية المعارضة الجادة والحاكمة الراشدة".

وبين الشيخ معلة، ان" الفترة السابقة حاول تيار الحكمة الوطني حاول ان يقدم انموذجاً جديداً في المعارضة البنائة يقابلها حكومة"، لافتا الى انه" قد لا تكون الصورة مثالية وجيدة ولكنها بالاساس اسست لهذا المشروع، فقيام تحالفي الاصلاح والبناء من جهة ايضا اسس لمثل هذا المشروع".

وتابع" كان هناك من يرى ان هناك صعوبة بالغة في امكانية الوصول الى مشهد متوازن مابين معارضة وحكومة".

ونوه الشيخ معلة الى انه" الان هناك عدد كبير من القوى السياسية بات مقتنعا بل رأى بام عينيه امكانية ان يكون هناك حكومة تتكون من المكونات المجتمعية وفق نتائج الانتخابات تقابلها معارضة حتى وان حظيت بثلث معطل فبامكانها ان تظهر لنا مشهداً سياسياً متوازنا ويمكن ان يدفع بعملية وحدة العراق ارضا وشعباً، وممكن ان يتابع برنامج تلك الحكومة ويحاسب ويعاتب وذلك من اجل ايجاد هذه الثنائية التي يحلم بها الجميع وهي ايضا السياق الطبيعي لكل الانظمة الديمقراطية".

وعن امكانية رعاية تيار الحكمة الوطني مؤتمر لتدعيم الحوار في المستقبل قال الشيخ معلة،" اعتقد ان الامر جيد ولكن في تصوري انه يوجدد لدينا خارطة طريق واسعة، اليوم الجميع يعرف ماهي طبيعة المشكلات الموجودة كما ان العديد من المشكلات المهمة تم علاجها من خلال التشريعات والاجراءات".

واوضح، ان" ايجاد حوار وطني عام من اجل ايجاد العقد الاجتماعي الجديد الذي ياخذ بنظر الاعتبار المستجدات التي حصلت على الساحتين الاجتماعية والسياسية جيد ومفيد، واتصور ان ابناء شعبنا العراقي لديه الارضية المناسبة والوعي الوطني لاستقبال الاراء وربما لم يكن قادرا على ملامستها ومناقشتها قبل 10 اعوام".

واردف بالقول" نحن اليوم امام اجواء جيدة امام مستويات وعي راقية ومتغيرات واقعية وحقيقية..



نعم ستكون الحوارات اكثر جدية ولكن لا ينبغي ان ننخرط كثيرا في الحوارات دون الذهاب الى اجواء واقعية"، متوقعا" تفاعل القوى السياسية".

واختتم الشيخ معلة حديثه بالقول" لدينا كم هائل من الاوراقق والمقترحات والاراء والافكار والتشخيصات الجادة والجدية للمشكلات ومانحتاج فعليا هو ايجاد توافقات وخطوات عملية واجراءات فعلية من اجل الانطلاق الى الامام".

ودعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، خلال لقائه جمعاً من الكفاءات المهنية والقيادات النقابية والنخبوية والحراك الشعبي ضمن ديوان بغداد، ، امس السبت، الى تشكيل مشروع وطني جامع يضم مكونات العراق من الشمال الى الجنوب، فيما اكد" المضي بالإتفاقات السابقة سيضعنا أمام واقع سيفرض نفسه علينا".

وفاء الفتلاوي

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