2020/09/13 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قال النائب عن تحالف الفتح عبد الكريم يونس ” اننا نؤكد تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة و في موعدها المقرر والتأكيد على وحدة وسيادة البلاد ” .واضاف يونس: كما اثبتنا بقاؤنا والتزامنا بما يصدر من فتاوى وتوجيهات من المرجعية العليا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: باقون على تأييد ماترسمه المرجعية العليا في الخارطة السياسية للبلاد المركز الخبري الوطني.

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