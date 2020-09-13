ضبط (6) حاويات تم تغير وصف بضاعتها ومواد لم تخضع للفحص المختبري في منفذي أم قصر الشمالي وزرباطية

2020/09/13 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط (6)حاويات تم تغير وصف بضاعتها ومواد لم تخضع للفحص المختبري بمنفذي أم قصر الشمالي وزرباطية في محافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، تمكنت عن ضبط (6) حاويات محملة (ورق تغليف عصائر) المنشأ ايطاليا بواقع حمولة إجمالي (235 بكج) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية تم التلاعب بوصف بضاعتها والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضاف البيان، انه “تمت عملية ضبط الحاويات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود اختلاف في وصف البضاعة وان ما تم ذكره في إجازة الاستيراد (ورق تغليف عصائر بدون علامة تجارية) مع محتوى الحاويات الفعلي (ورق تغليف بعلامة تجارية) ، ويعد ذلك تلاعبأ وتغيرا في وصف البضاعة وعدم دفع الرسوم الكمركية وفق الضوابط والتعليمات”.

وتابع البيان، “في السياق ذاته تمكن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط عجلة محملة بمادة الفطر بوزن إجمالي (1 طن و 900كغم) والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ بعد تدقيق معاملتها من قبل شعبة البحث والتحري اتضح عدم وجود وثيقة فحص مختبري تؤيد صلاحية المادة ومطابقتها للمواصفات والتي يتم إصدارها من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكذلك عدم وجود وثيقة الاطلاق والمطابقة الخاصة بالمادة المحملة”.

واكد انه “تم إحالة ما تم ضبطه في المخالفتين وفق محضرين أصولييين إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملتين خلافآ للضوابط والتعليمات النافذة”.

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