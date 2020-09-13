التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا اليوم في الكرخ

2020/09/13 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا.

واشارت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، الى ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم كان كالاتي:

عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 4

ابو دشير —————— 1

الاسكان —————— 14

الاعلام —————— 7

البياع —————— 15

التاجي —————— 4

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 12

الــدورة -———-—— 13

الدولعي —————— 5

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 15

الشالجية —————— 4

الشرطة الخامسة ——— 1

الشعلة —————— 9

الصالحية —————— 1

الطارمية —————— 7

الطوبجي —————— 2

العامرية —————— 17

العطـيـفيـة -————— 10

الغزاليـة -————— 3

القادسيـة —————- 26

الكاظميـة ————— 2

المحمودية ————— 30

المشاهدة ————— 1

المنصور —————- 16

الوشاش —————— 5

اليوسفية ————— 1

اليـرموك ——-——— 26

جــكوك —————- 3

حي الجامعة ————- 14

حي الجهاد -———— 13

حي الخضراء -———— 3

حي العامل -————- 11

حي العدل ——-——- 6

شارع حيفا ————— 1

كرادة مريم ——–—— 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 1

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة البصرة ——— 1

الشفاء:

440

الوفيات:

4

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