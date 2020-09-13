فيديو.. حفيد كمال الشناوي يتعرض لموقف محرج بسبب الكورونا

2020/09/13 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/تعرض الفنان عمر الشناوي ، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ، لموقف محرج ، بسبب إصابة زوجته ونجليهما بفيروس كورونا المستجد.وأوضح الشناوي ، عبر مقطع فيديو له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، عن قيام رجال الأمن في أحد الأندية الرياضية بمحاولة إخراجه من صالة الجيم خوفا من إصابته بكورونا.[…]

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