التربية تصدر قرارا جديدا لجميع طلبة السادس الاعدادي

2020/09/13 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة التربية، الأحد، اصدار اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قرارا جديدا بشأن امتحانات السادس الاعدادي.

وقالت التربية في بيان اوردته جريدة الصباح اليوم، (13 أيلول 2020)، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تقرر ما يلي:

عد الدور الثاني دورا اولا لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقا لتسهيل الأمر نظرا للظروف الحالية.

ويشترط ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول لأي سبب من الاسباب".

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