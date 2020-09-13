متنبيء جوي: دخول كتلة باردة شبه قطبية اجواء العراق في هذا الوقت (خارطة)

2020/09/13 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع المتنبئ الجوي، واثق السلامي، الاحد، "انكسار حرارة الأجواء مطلع الاسبوع المقبل، مع دخول كتلة باردة شبه قطبية ".

ونشر السلامي على صفحته في "’فيسبوك" اليوم (13 أيلول 2020) توقعاته للحالة الجوية للأيام المقبلة وموعد تراجع درجات الحرارة مبينا ان "الانخفاض سيبدأ تدريجيا من اليوم الاحد، ويزداد خلال باقي ايام الأسبوع، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الخريفي يوم 21 ايلول وبداية فصل الخريف فلكيا".

وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي نشرت في وقت سابق، الأحد (13 أيلول 2020)، الحالة الجوية لمناطق البلاد الوسطى والشمالية والجنوبية هذا الأسبوع ، فيما أشارت إلى أن درجات ستصل إلى 47 مئوية في معظم محافظات العراق.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الإثنين سيكون مشمسا حارا، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، اما المنطقة الشمالية سيكون طقسها مشمسا، ولا تغيير بدرجات الحرارة، ورياحها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، اما بالنسبة لطقس المنطقة الجنوبية سيكون مشمساً حاراً مع قطع من الغيوم مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



واوضحت أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية، لا يختلف عن اليوم الذي سبقه من ناحية درجات الحراة والرياح، إلا في المنطقة الجنوبية ستكون الرياح جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة."

اما بالنسبة إلى طقس يومي الأربعاء والخميس فإن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها مشمسا ايضا في يومي الاربعاء والخميس، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، اما المنطقة الشمالية فستكون في يومي الأربعاء والخميس ايضا حار ومشمس ولا تغير بدرجات الحرارة ، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، اما طقس المنطقة الجنوبية فستكون مشمسا وحارا لا تتغير فيه درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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