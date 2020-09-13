2020/09/13 | 22:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء الاحد ، ان جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي بمحيط مطار بغداد الدولي .



مشيرة الى انه اجراء طبيعي بمتطلبات التدريب الخاصة لابطال جهاز مكافحة الارهاب .

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