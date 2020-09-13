الفتح: نؤيد ونقف الى جانب توجيهات المرجعية بشأن اجراء الانتخابات المبكرة ومكافحة الفساد

2020/09/13 | 22:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الكريم الانصاري، الاحد، وقوف تحالفه الى جانب توجيهات المرجعية الدينية فيما يتعلق باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الانصاري في بيان تلقته /المعلومة/، “اننا نؤكد تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة و في موعدها المقرر والتأكيد على وحدة وسيادة البلاد”.

واضاف ان “الفتح بقاق وملتزم بما يصدر من فتاوى وتوجيهات من المرجعية العليا، وكنا السباقين لأداء فتوى الجهاد الكفائي في ساحات القتال منذ اليوم الاول للمعارك وحتى تحرير الارض وتطهيرها من قوى الظلام الداعشية”.

وذكر: “باقون على تأييد ماترسمه المرجعية العليا في الخارطة السياسية للبلاد فقد وضعت المرجعية في توجيهاتها اليوم كل النقاط على الحروف التي حاول البعض طمسها وقطعت الطريق على المتصيدين في الماء العكر حينما اكدت على اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر ومشددة على وحدة وسيادة البلاد من التدخلات الخارجية ومنع محاولات تقسيم البلاد كذلك دعوتها للحكومة بتطبيق العدالة الاجتماعية للمجتمع ومكافحة الفساد”.

واكد على اهمية فتح الملفات الكبرى في هذا المجال وتقديم القتله والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة للقضاء ومحاسبتهم”، مبينا ان “المرجعية العليا في النجف الاشرف كانت وستبقى صمام الامان والاب الروحي لكل العراقيين “.



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