السفير البريطاني يؤكد قرب إعلان لقاح كورونا وتوفيره في العراق

2020/09/13 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، قرب اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا وتوفيره في العراق نتيجة التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن تقليل عدد القوات ضمن التحالف الدولي جاء نتيجة لأن داعش لم يعد خطراً كالسابق.

وقال السفير هيكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلاده تكتمت بشكل جيد في مجال لقاح كورونا، خاصة في جامعة اوكسفورد، لذلك أنا متفائل بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط، ولكن في العراق أيضاً، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية".

وأضاف، أن "بريطانيا كانت ثاني أكبر دولة في التحالف الدولي"، مبيناً أن "عصابات داعش الإرهابية ليست بالتهديد نفسه قبل أربع سنوات، لذلك فمن الطبيعي أن يتم تقليل عدد القوات في التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "هناك تعاونا بين التحالف الدولي والقوات المسلحة العراقية، في مجال الاستخبارات والمراقبة، وكذلك التدريب وهذا مهم جداً".

وستقوم قناة العراقية العامة بعرض حلقة مع السفير البريطاني ضمن برنامج بروتوكول مع كارناس علي الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة مساءً.

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