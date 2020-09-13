2020/09/13 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وماذا لو ؟ – فريد حسن اتخذت اغلب البلدان ارضينا مسرحا لها لتصفية الحسابات تارة ولتثبيت مواقعها تارة اخرى واخرى لعرض العضلات على حساب بلدنا وفي اخرى لسرقة اموالنا بأسم المحافظة علينا والدفاع عنا وفي اخرى احتلال ارضنا بتسميات شتى ومنها الدفاع عن العراق من قبل التدخلات الاجنبية وارسال الدواعش وكذلك ارسال دعم الميليشيات المنفلتة […]

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