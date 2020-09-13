2020/09/13 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطاقة التموينية بحاجة إلى إنقاذ – محسن حسين عمرها 30 عاماً مريضة حالياً بدون علاج أنقذوها في مثل هذه الايام من شهر ايلول قبل 30 عاما وبالتحديد عام 1990 تسلمنا اول حصة تموينية بموجب البطاقة التموينية التي أوجدها النظام آنذاك لتوفير الغذاء للمواطنين.في البدايه وفي ايلول 1990 بدأ تطبيق نظام الحصة التموينية بموجب بطاقة […]

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