2020/09/13 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة أرشيف حزب البعث إلى العراق تفتح الجراح القديمة بغداد، (أ ف ب) – يهدّد أرشيف وثائق مهمة لحزب البعث إبان نظام صدام حسين أعيد مؤخراً سراً إلى العراق، بفتح جراح ماض مؤلم، لكنه يعيد الأمل لبعض العراقيين بمعرفة مصير مفقودين من أقاربهم منذ سنوات طويلة.بعد أشهر قليلة من الإطاحة بنظام صدام حسين عبر الغزو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة أرشيف حزب البعث إلى العراق تفتح الجراح القديمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة أرشيف حزب البعث إلى العراق تفتح الجراح القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).