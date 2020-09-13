علاج كورونا البريطاني يصل العراق… بهذا الموعد!

2020/09/13 | 22:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، قرب اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا وتوفيره في العراق نتيجة التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير هيكي في تصريحات صحفية: إن “بلاده تكتمت بشكل جيد في مجال لقاح كورونا، خاصة في جامعة اوكسفورد، لذلك أنا متفائل بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط، ولكن في العراق أيضاً، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية”.

وتابع هيكي، ان اللقاح سيكون في العراق قريبا، فور اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية ويصل العراق وفقا للتعاون بين البلدين.

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