عقب رسالتها لـ

2020/09/13 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الشكاوى، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول "غير المحجبات"

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